Rıdvan Dilmen Avrupa Ligi finali için 6 takım saydı: Flaş Fenerbahçe yorumu!

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin Avrupa macerası ve lig performansıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Dilmen, UEFA Avrupa Ligi finali için net bir öngörüde bulunarak, 6 güçlü takımı finalist adayı olarak gösterdi.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Rıdvan Dilmen, Sports Digitale kanalında sarı lacivertlilerin performansını ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki şansını değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen, Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali için adaylarını sıraladı. Dilmen, Aston Villa, Fenerbahçe, Porto, Lyon, Stuttgart ve Roma'nın finalist adayı olabileceğini söyledi.
"Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak finalde bu 6 takımdan ikisinin olacağını düşünüyorum. Tabii ki gönlümüzden geçen Fenerbahçe’nin de orda olması."
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred'in performasında artış gördüğünü söyleyen Dilmen, “Fred son haftalarda niye farklı oynuyor? Kayseri maçında muazzam oynadı. Benim de profil olarak çok beğendiğim bir oyuncu. Rize’de ilk yarı biraz kötüydü ama ikinci yarı toparlandı; sonuç 5-2 oldu. Fenerbahçe iki maçta 9 gol atmış oldu.
Demek ki bu şekilde üretebiliyorsun. Sonra Ferencvaros ve Galatasaray maçında kesti; pozisyonu yok. Sonra Başakşehir maçında oynattı ve Fred, Fenerbahçe adına maçın en iyi oyuncusuydu. İyi oynadığı dakikalarda oyundan çıkardı. Doğrulardan saptığınız zaman cezayı yersiniz.” ifadelerini kullandı.
Mert Müldür'ün de performansına değinen Rıdvan Dilmen, “Bence hoca, akşam uçakta Mert Müldür hakkında şöyle düşünmüştür: ‘Ya ben bunu çok mu terk ettim acaba?’ Terk etmiştin çocuğu hocam. Semedo’yla dönüşümlü oynatıp dinlendirebilirdin.” şeklinde konuştu.
Tecrübeli yorumcu, Asensip'nun performansını, "Eğer Talisca’yı stoperin kucağına verirsen, Talisca’yı zaten Fenerbahçe’ye alma. Benim ideal orta saham İsmail–Fred–Talisca’dır. Asensio da olur. Bazen Asensio’yu sağda da kullanabilirsin; girer çıkar, yer değiştirerek oynar.
Asensio’ya kötü oyuncu asla demem. Temposunu biraz daha artırması lazım. Maçın başından itibaren damgasını vurması lazım." sözleriyle eleştirdi.