Rıdvan Dilmen: "Bugün görse 20 milyon euro farkla transferi bitirirdi"

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gençlerbirliği galibiyetini değerlendirdi. Dilmen, sarı-kırmızılı takımın o yıldızına tek maçlık performansı sonrası astronomik bir değer biçti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0 yenik duruma düştüğü maçı 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Sports Digitale YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi.
"Maç öncesi 11 mi, 2. yarıdaki 11 mi desek 2. yarıdaki 11 derim. Bana göre Singo ligimiz için iyi bir sağ bek değil, 5 asist yapmaz Singo Sallai ise forvette dönme sağ bek olduğu için çok fazla asist yapar. Sallai doğru bir kırmızı kartla atıldı. Sallai hem ucuz maliyetli hem de sn üç yıldaki en etkili jokerlerinden birisi."
"İlkay'ın fizik halini gördüm ve bence Şampiyonlar Ligi maçında 90 dakikayı bence bitiremez. Hoca 'Ben İlkay'ı kullanmayayım' dedi. Fakat ilk yarıda beklenmedik sakatlıklar olunca İlkay'ın oynama süresi uzadı. 30 dakika demişti Okan hoca ama 45+5 oynadı İlkay. Oyun sonunda da yorulduğunu gördük."
"Galatasaray golleri buldu, sonra da Okan hoca Salı gününü düşünmeye başladı. Konsantrasyonun ne kadar önemli olduğunu söylüyorum; maçtan önceki konsantrasyon bozukluğu… Maç başladı, hiç beklemediği bir Lemina sakatlığı oldu. Anlık Yusuf’a 'Sen gir' dedi çünkü İlkay sonraki hesaplarındaydı. Konsantrasyon problemi Okan hoca’da şurada vardı: Lemina sakatlandıktan sonra oyuna 10 dakika devam etti ancak orada Yusuf’u hazırlaması lazımdı."
'20 MİLYON FAZLASINI VERİRLER'
"Barış Alper’in Galatasaray forması altında çok gol attığı maçlar olmuştur ancak bugünkü kadar etkili hiç görmedim Barış’ı. Arabistan takımı gelip seyretse bir 20 milyon euro daha verirdi. Hem egoist değildi, hem kuvvetliydi; ikiye birleri denedi, müthiş bir oyun ortaya koydu. Sen bunu yapabiliyorsun madem; senin fiziksel problemin kendi elinde, mental problemin ise bütün camianın elinde. Mental problemi de bugün aştığını düşünüyorum."
"Birkaç oyuncuyla ilgili asla iddialı olmayacaksınız; birisi uzak ara Icardi. 'Ya bu da kardeşim kilo almış.' falan diyorlar; penaltısız 7 gol attı. 'Ayağını uzatamıyor.' Ben de biliyorum fizik olarak iyi olmadığını, ben de aynı fikirdeyim. Ancak Icardi’nin Galatasaray’a büyük faydası oldu; Icardi yüzünden binlerce çocuk Galatasaraylı oldu, Türkiye’de bir figür oldu. Büyük bir sakatlık geçirdi, uzun süre oynamadı; dönüşünde Galatasaray 'Seninle devam ediyoruz.' dedi. Icardi’nin uzatılan eli çevirmemesi lazım; hazır olmadığı için biraz daha fedakârlık yapması lazım."