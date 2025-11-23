Rıdvan Dilmen: "Bugün görse 20 milyon euro farkla transferi bitirirdi"

"Birkaç oyuncuyla ilgili asla iddialı olmayacaksınız; birisi uzak ara Icardi. 'Ya bu da kardeşim kilo almış.' falan diyorlar; penaltısız 7 gol attı. 'Ayağını uzatamıyor.' Ben de biliyorum fizik olarak iyi olmadığını, ben de aynı fikirdeyim. Ancak Icardi’nin Galatasaray’a büyük faydası oldu; Icardi yüzünden binlerce çocuk Galatasaraylı oldu, Türkiye’de bir figür oldu. Büyük bir sakatlık geçirdi, uzun süre oynamadı; dönüşünde Galatasaray 'Seninle devam ediyoruz.' dedi. Icardi’nin uzatılan eli çevirmemesi lazım; hazır olmadığı için biraz daha fedakârlık yapması lazım."







