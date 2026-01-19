Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: İki isme işaret etti

Fenerbahçe’nin Alanyaspor deplasmanında aldığı kritik galibiyeti değerlendiren Rıdvan Dilmen, sarı-lacivertlilerin iki ismine işaret ederek şampiyonluk iddiasında bulundu.
Fenerbahçe, Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor’u deplasmanda 3-2 mağlup ederek zirve yarışında farkı 1 puana indirdi.
Karşılaşmayı YouTube kanalı Sports Digitale’de değerlendiren Rıdvan Dilmen, şampiyonluk yarışına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Dilmen, Fenerbahçe’nin oyun olarak iyi olmadığını vurgulayarak, “Fenerbahçe berbat oyuna rağmen kazandı. Sezon sonunda şampiyon olursa kimse Alanya’daki oyunu hatırlamaz. Galatasaray’ın son 3 şampiyonluğunda da buna benzer maçlar vardı” ifadelerini kullandı.
Şampiyonluk yolunda kilit isimleri de söyleyen Dilmen, “Fenerbahçe’yi şampiyonluk potasında tutan oyuncular Talisca ve Asensio’dur. Bugün Talisca’yı oyundan çıkarsan üç puanı kaybetmiştin. Asensio ve Talisca’ya bir şey olursa Fenerbahçe şampiyon olamaz, bunu çok net söylüyorum” dedi.
Talisca’nın lig için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, “Bu ligde Hagi’yle, Alex’le şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de olursun, Marco Asensio ile de olursun. Büyük oyuncular sorumluluk alır, kaçırsa da denemeye devam eder” şeklinde konuştu.
Teknik heyetin transfer taleplerine de değinen Dilmen, “Yönetim hocanın istediği sıraya göre transfer yapmaya çalışıyor. Guendouzi geldi, hoca çatır çatır oyuncu arıyor. Ama bugün rakip analizinde sınıfta kalındı, oyun olarak yenildi” yorumunu yaptı.
Orta saha ve transfer gündemine dair görüşlerini de paylaşan Dilmen, N’Golo Kante ismine özel bir parantez açarak, “Kante gelirse mutlu olurum ama gelmezse üzülmem. İsim heyecan yaratıyor. Asıl ihtiyaç belki de daha golcü bir kanat oyuncusu. Fenerbahçe’nin transferde panik yapmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.