Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için şampiyonluk iddiası: İki isme işaret etti

Talisca’nın lig için ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu vurgulayan deneyimli yorumcu, “Bu ligde Hagi’yle, Alex’le şampiyon olursun. Anderson Talisca ile de olursun, Marco Asensio ile de olursun. Büyük oyuncular sorumluluk alır, kaçırsa da denemeye devam eder” şeklinde konuştu.