Rıdvan Dilmen'den Talisca iddiası: 'Yüzde 80' diyerek açıkladı

Süper Lig’de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak zirve yarışında kritik puan kaybı yaşadı. Sarı-lacivertlilerin performansını değerlendiren Rıdvan Dilmen, sakatlık nedeniyle maçta forma giyemeyen Talisca'yla ilgili de bir iddiada bulundu.
Antalya deplasmanında 2 puan bırakan sarı-lacivertlilerin Galatasaray ile arasındaki puan farkı 4’e çıktı.
Sports Digitale yayınında konuşan Rıdvan Dilmen, teknik tercihleri hedef alarak, "Şampiyonluk yarışında 1-0 mağlup olan takımın orta sahası bu olamaz. Üç merkez orta sahayla geride oynanmaz. Kazanmak zorunda olduğun maçta bunlardan birini çıkaramadı, maç gidiyor" dedi.
Rıdvan Dilmen, hücum hattındaki değişiklikleri de sorgulayarak kenar oyuncusu tercihlerinin üretkenliği düşürdüğünü savundu. Özellikle Marco Asensio’nun kanatta oynatılması ve bazı isimlerin alışık olmadığı mevkilerde görev yapmasının takımın ritmini bozduğunu söyledi.
Rıdvan Dilmen, "Fenerbahçe'nin bugünlerde puan kayıplarının sebebi, kendi evinde 10 maçın 3'ünü kazanabilmesi Semedo'nun sol bek oynamasından, Yiğit Efe'nin sağ bek oynamasından, Asensio'nun kenarlarda oynamasından, Kante'nin 8 numara oynamasından... Bu kadar basit hocam" diye konuştu.
Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasını eleştiren Dilmen, "Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var. Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?" dedi.
Ünlü yorumcu, son bölümde gol arayan Fenerbahçe’nin hücum gücünü değerlendirdiği analizinde, "Son 20 dakikada Anderson Talisca olsaydı skor yapma ihtimali yüzde 80 olurdu ama Fenerbahçe oyunu bu kadar yığamıyor" ifadelerini kullandı.