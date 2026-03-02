Rıdvan Dilmen'den Talisca iddiası: 'Yüzde 80' diyerek açıkladı

Kerem Aktürkoğlu'nun oyundan alınmasını eleştiren Dilmen, "Kerem şu anda her gün üzerine koyuyor. Bazı oyuncular iyi oynar kötü oynar ama tutacaksın. Soktuğun oyuncunun (Nene) ortası yok. Kerem'in hiç olmazsa karambolde falan atma ihtimali var. Birdenbire Kerem'i oyundan çıkardı, birdenbire Kasımpaşa maçında hiç oyuna sokmadığı gibi. Çok enteresan değil mi?" dedi.