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Roland Garros’ta efsane final: Alcaraz’dan tarihi zafer!

Roland Garros’ta efsane final: Alcaraz’dan tarihi zafer!

08:039/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Carlos Alcaraz, Jannik Sinner’ı 5 saat 29 dakika süren Roland Garros finalinde 3-2 yenerek unvanını korudu; 2-0 geriden gelerek tarihi bir zafer kazandı.

Roland Garros finalinde dünya 1 ve 2 numaraları Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.


Maçı 5 set sonunda 3-2 kazanan Alcaraz zafere ulaştı. Roland Garros tarihinin en uzun finali olan mücadele 5 buçuk saat sürdü.


ALCARAZ TARİH YAZDI

İspanyol raket 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.


Bugüne kadar Slam’lerde 8 kez setlerde 0-2 geriye düşen Alcaraz hiçbirinde kazanamamıştı.


Alcaraz'ın ilk geri dönüşü Roland Garros finalinde oldu.


#Jannik Sinner
#Carlos Alcaraz
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