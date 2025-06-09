Roland Garros’ta efsane final: Alcaraz’dan tarihi zafer!

Carlos Alcaraz, Jannik Sinner’ı 5 saat 29 dakika süren Roland Garros finalinde 3-2 yenerek unvanını korudu; 2-0 geriden gelerek tarihi bir zafer kazandı.
Roland Garros finalinde dünya 1 ve 2 numaraları Jannik Sinner ve Carlos Alcaraz karşı karşıya geldi.
Maçı 5 set sonunda 3-2 kazanan Alcaraz zafere ulaştı. Roland Garros tarihinin en uzun finali olan mücadele 5 buçuk saat sürdü.
ALCARAZ TARİH YAZDI
İspanyol raket 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 kazandı.
Bugüne kadar Slam’lerde 8 kez setlerde 0-2 geriye düşen Alcaraz hiçbirinde kazanamamıştı.
Alcaraz'ın ilk geri dönüşü Roland Garros finalinde oldu.