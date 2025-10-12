Yeni Şafak
Ronaldo penaltı kaçırdı: Son dakika maçı Neves kurtardı! İşte maç özeti…

08:5812/10/2025, Pazar
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz, Estadio Jose Alvalade’de İrlanda Cumhuriyeti ile karşılaştı. Maç Portekiz’in 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmada Cristiano Ronaldo 75. dakikada penaltı atışını gole çeviremedi. İşte Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maç özeti…

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 3. maç haftasında Portekiz ile İrlanda Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Estadio Jose Alvalade'de oynanan maç 0-0 sona erdi.


Portekiz, 75. dakikada Cristiano Ronaldo ile bir penaltı vuruşundan faydalanamadı.

İrlanda'da Başakşehirli Festy Ebosele 64 dakikada sahada kaldı. Portekiz'de Fenerbahçeli Nelson Semedo ise 67. dakikada oyuna dahil oldu.


Grupta ilk puan kaybını yaşayan Portekiz, 7 puana ulaştı. İrlanda ise puanını 2 yaptı.


Portekiz, bir sonraki maçında 2. sıradaki Macaristan'ı ağırlayacak. İrlanda ise Ermenistan'ı konuk edecek.


PORTEKİZ - İRLANDA CUMHURİYETİ MAÇ ÖZETİ

Portekiz - İrlanda Cumhuriyeti maç özetini izlemek için TIKLAYIN.


