Ronaldo’dan gol krallığına değil, dostluğa vurgu: Tüm dünya o hareketi konuşuyor!

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında Al Wehda'ya konuk olan Al Nassr, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti. Karşılaşmanın 48. dakikasında şık bir kafa vuruşu ile gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, son düdüğe kısa süre kala anlamlı bir harekete imza attı.



