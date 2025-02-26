Ronaldo’dan gol krallığına değil, dostluğa vurgu: Tüm dünya o hareketi konuşuyor!

Suudi Arabistan Pro Lig 22. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Wehda’yı 2-0 mağlup etti. Maçta ilk golü kaydeden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket alkış topladı. Detaylar haberimizde.
Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında Al Wehda'ya konuk olan Al Nassr, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti. Karşılaşmanın 48. dakikasında şık bir kafa vuruşu ile gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, son düdüğe kısa süre kala anlamlı bir harekete imza attı.
TOPU MANE'YE BIRAKTI
Maçın uzatma dakikalarında CR7'nin kullandığı frikik, barajdaki bir oyuncunun topa elle müdahalesi sonrası penaltıya dönüştü.
Karim Benzema ile kıyasıya bir gol krallığı yarışı içinde olan Portekizli futbolcu, bu penaltıyı kullanmak yerine topu Sadio Mane'ye verdi.
Ligde 9 maçtır gol atamayan takım arkadaşı, topu ağlara gönderdi ve Ronaldo'nun bu fedakar hareketi taraftarlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılandı.