Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Ronaldo’dan gol krallığına değil, dostluğa vurgu: Tüm dünya o hareketi konuşuyor!

Ronaldo’dan gol krallığına değil, dostluğa vurgu: Tüm dünya o hareketi konuşuyor!

16:2926/02/2025, Çarşamba
G: 26/02/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Suudi Arabistan Pro Lig 22. haftasında Al Nassr deplasmanda Al Wehda’yı 2-0 mağlup etti. Maçta ilk golü kaydeden dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo’nun yaptığı hareket alkış topladı. Detaylar haberimizde.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 22. haftasında Al Wehda'ya konuk olan Al Nassr, rakibini 2-0 mağlup ederek puanını 47'ye yükseltti. Karşılaşmanın 48. dakikasında şık bir kafa vuruşu ile gol perdesini açan Cristiano Ronaldo, son düdüğe kısa süre kala anlamlı bir harekete imza attı.


TOPU MANE'YE BIRAKTI


Maçın uzatma dakikalarında CR7'nin kullandığı frikik, barajdaki bir oyuncunun topa elle müdahalesi sonrası penaltıya dönüştü.


Karim Benzema ile kıyasıya bir gol krallığı yarışı içinde olan Portekizli futbolcu, bu penaltıyı kullanmak yerine topu Sadio Mane'ye verdi.


Ligde 9 maçtır gol atamayan takım arkadaşı, topu ağlara gönderdi ve Ronaldo'nun bu fedakar hareketi taraftarlar tarafından büyük bir sevgi ile karşılandı.


#Cristiano Ronaldo
#Al Nassr
#Suudi Arabistan Pro Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kocaeli Ramazan imsakiyesi 2025 imsak vakti ve sahur saati