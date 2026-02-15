Sabri Sarıoğlu'nun Fenerbahçe şaşkınlığı: Bunu beklemiyordum

Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği maçı değerlendiren Sabri Sarıoğlu, orta saha planının sarı-lacivertliler maçı kazandırdığını söyledi. Sarıoğlu, Domenico Tedesco'yu aldığı risk nedeniyle tebrik etti.
Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Trabzonspor deplasmanından 3-2 galibiyetle dönen Fenerbahçe, puanını 52’ye çıkararak lider Galatasaray ile arasındaki farkın açılmasına izin vermedi.
Kritik karşılaşma sonrası mücadeleyi TRT Spor ekranlarında değerlendiren Sabri Sarıoğlu, sarı-lacivertlilerin oyun planının belirleyici olduğunu söyledi. Sarıoğlu'nun yorumlarından öne çıkanlar şöyle:
"Fenerbahçe'nin ilk 11'ine Fatih Tekke de şaşırdı, biz de şaşırdık açıkçası. Ben böyle bir 11 beklemiyordum. Maça öyle bir başladı ki Fenerbahçe. Önde baskı, Kerem'le Talisca basıyor, arkada Asensio basıyor... Top kanatlara geldiği zaman Kante alanları inanılmaz kapattı. Bugün Mustafa'nın etkinliğini bitirdi Mert Müldür'le beraber. Oyunun savunma anlamında çok çok iyi bir oyun sergiledi. "
"Aynı şekilde Guendouzi. Defansın önündeki sigorta görevini yaptı. Topları kesti, iyi pas dağılımı yaptı. İsmail Yüksek oyunun her iki yönünde de vardı. Bunlara Kerem, Talisca ve Asensio'nun oyunu da eklenince... Ben böyle bir performans beklemiyordum açıkçası Fenerbahçe'den."
"Tedesco bence büyük bir risk aldı. Maç tam tersi olsaydı şu an Tedesco'ya inanılmaz bir eleştiri olacaktı. 'Niye böyle bir orta sahayla çıktın' diye. Demek ki çok iyi bir hazırlık yapmış. Tebriği hak ediyor bence."
"Olası bir beraberlikte bile ben şampiyonluk yarışının büyük ölçüde biteceğini söyleyebilirimdim."
"Trabzonsporlu taraftarların maç sonrasında istifa tezahüratları yapması biraz gereksiz oldu. Trabzonspor'da beklentinin altında kalan performanslar vardı. Bunun da sebebi Fenerbahçe'nin orta saha üçlüsü Oulai ve Folcarelli'ye rahat oyun kurdurmadılar."