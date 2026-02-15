Sabri Sarıoğlu'nun Fenerbahçe şaşkınlığı: Bunu beklemiyordum

"Fenerbahçe'nin ilk 11'ine Fatih Tekke de şaşırdı, biz de şaşırdık açıkçası. Ben böyle bir 11 beklemiyordum. Maça öyle bir başladı ki Fenerbahçe. Önde baskı, Kerem'le Talisca basıyor, arkada Asensio basıyor... Top kanatlara geldiği zaman Kante alanları inanılmaz kapattı. Bugün Mustafa'nın etkinliğini bitirdi Mert Müldür'le beraber. Oyunun savunma anlamında çok çok iyi bir oyun sergiledi. "