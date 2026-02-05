Galatasaray, transferin son günlerinde sürpriz bir hamle yaptı ve eski yıldızı Sacha Boey'le anlaşma sağladı. Fransız sağ bekin, sarı-kırmızılı takıma maliyeti belli oldu.
Bayern Münih'te yaşadığı talihsiz sakatlıklar ve beklenen istikrarı yakalayamaması nedeniyle ayrılık kararı alan Sacha Boey, eski takımı Galatasaray’a dönmek için gün sayıyor.
Türkiye'de transfer penceresinin kapanmasına saatler kala bitirilen operasyonun mali şartları, ortaya çıktı.
Sky DE muhabiri Florian Plettenberg'in aktardığı bilgilere göre Galatasaray, bu transfer için kasasından astronomik bir rakam çıkarmayacak. Anlaşmanın detayları şu şekilde:
Kiralama Bedeli: 500 bin euro (Haziran 2026'ya kadar)
Satın Alma Opsiyonu: 15 milyon euro
2024’ten bu yana Bayern Münih formasıyla ligde ve Avrupa'da istediği süreyi bulmakta zorlanan Boey, özellikle bu sezonun ilk yarısında geçirdiği kas sakatlığı sonrası rotasyonun gerisine düşmüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve ligdeki şampiyonluk yarışı için Boey’in "dinamizmine" ihtiyaç duyduğu ve yönetime bu transfer için tam not verdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus bedeliyle Bayern'e göndermişti.