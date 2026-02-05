Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ve ligdeki şampiyonluk yarışı için Boey’in "dinamizmine" ihtiyaç duyduğu ve yönetime bu transfer için tam not verdiği belirtiliyor. Sarı-kırmızılılar oyuncuyu 30 milyon euro + 5 milyon euro bonus bedeliyle Bayern'e göndermişti.