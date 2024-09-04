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Spor

Sadece Fenerbahçe'yi geçemediler! 3. Lig ekibinden transfer rekoru

16:19 - 4/09/2024 Çarşamba
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Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. 3. Lig ekibinin yaptığı transferler rekor kırarken kulüp yalnızca Fenerbahçe'yi geçemedi. İşte detaylar...

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İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One'da yer alan Birmingham City, rekor transfer harcaması yaptı.













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Lig tarihinin en yüksek bonservis bedellerini ödeyen Birmingham City, Manchester City'nin yanı sıra Süper Lig'den 18 takımı da geride bıraktı.







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Birmingham City yaptığı 3 transferle League One'da rekor kırdı.






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İngiliz ekibi, Fulham'dan Jay Stansfield'ı 17.8 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.





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Jay Stansfield geçen sezon 43 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.




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Birmingham'ın dikkat çeken diğer transferleri ise 4.15 milyon Euro'ya Christoph Klarer ve 4 milyon Euro'ya Willum Thor Willumsson oldu.



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İngiliz ekibi, transfere toplam 35.5 milyon Euro harcama yaparak kadrosuna 17 futbolcu kattı.

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NTV Spor'da yer alan habere göre Birmingham böylece transfere 25 milyon Euro harcayan Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı.




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İngiliz ekibi ayrıca, transfer harcamasıyla Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı da sollarken sadece 49.56 milyon Euro harcama yapan Fenerbahçe'yi geçemedi.

#Fenerbahçe
#Birmingham City
#Manchester City
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