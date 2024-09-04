Sadece Fenerbahçe'yi geçemediler! 3. Lig ekibinden transfer rekoru

Transfer döneminin kapanmasına az bir zaman kala takımlar kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. 3. Lig ekibinin yaptığı transferler rekor kırarken kulüp yalnızca Fenerbahçe'yi geçemedi. İşte detaylar...
İngiltere'nin 3. Lig seviyesi olan League One'da yer alan Birmingham City, rekor transfer harcaması yaptı.
Lig tarihinin en yüksek bonservis bedellerini ödeyen Birmingham City, Manchester City'nin yanı sıra Süper Lig'den 18 takımı da geride bıraktı.
Birmingham City yaptığı 3 transferle League One'da rekor kırdı.
İngiliz ekibi, Fulham'dan Jay Stansfield'ı 17.8 milyon Euro'ya kadrosuna kattı.
Jay Stansfield geçen sezon 43 maçta 12 gol atma başarısı göstermişti.
Birmingham'ın dikkat çeken diğer transferleri ise 4.15 milyon Euro'ya Christoph Klarer ve 4 milyon Euro'ya Willum Thor Willumsson oldu.
İngiliz ekibi, transfere toplam 35.5 milyon Euro harcama yaparak kadrosuna 17 futbolcu kattı.
NTV Spor'da yer alan habere göre Birmingham böylece transfere 25 milyon Euro harcayan Premier Lig ekibi Manchester City'yi de geride bıraktı.
İngiliz ekibi ayrıca, transfer harcamasıyla Süper Lig'de mücadele eden 18 takımı da sollarken sadece 49.56 milyon Euro harcama yapan Fenerbahçe'yi geçemedi.