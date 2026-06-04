Sadettin Saran’dan çok konuşulacak Lookman itirafı: Transfer o sebepten gerçekleşmemiş!

Her şey peş peşe geldi ve o arada onun iletişimini biz iyi yapamadık. Halbuki Lookman'ın alınmamasının sebebi teminat mektubu değil. O işin aslı şu: Ben o masada birebir olan biriydim. Teknik kadro, futbol aklımız, herkes Lookman konusunda hemfikirdi. "O istedi, bu istemedi" hepsi yalan. Herkes istedi.



