Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Sakaryaspor'dan son dakika Caner Erkin açıklaması

Sakaryaspor'dan son dakika Caner Erkin açıklaması

15:494/10/2025, Cumartesi
G: 4/10/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, takım arkadaşına tokat attıktan sonra kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak hakkında yeni bir açıklama yayınladı.

Sakaryaspor, kadro dışı bıraktığı Caner Erkin ve Burak Altıparmak'la ilgili açıklama yayınladı.

Kulüpten yapılan duyuru şöyle:


"Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır."

"Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."

"Bu süreçte, kulübümüzün temel ilkeleri olan disiplin, saygı ve birlik anlayışı büyük bir hassasiyetle korunmuştur. Futbolcularımız, bundan sonraki dönemde Sakaryaspor’un hedefleri doğrultusunda en yüksek katkıyı vermek istediklerini dile getirmiştir."

"Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."

"Kulübümüz, geçmişte yaşanan süreci geride bırakarak, bundan sonraki döneme tamamen sportif hedeflere odaklanmış bir şekilde devam etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş bir takım ruhuyla, camiamıza yakışır başarılar elde etmek en temel önceliğimiz olacaktır."

#Sakaryaspor
#Caner Erkin
#Burak Altıparmak
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli emeklilik gelecek mi yasa ne zaman çıkacak, 2000 - 2008 arası sigorta girişi olanlar için kademeli geçiş modeli yaş prim şartı açıklandı