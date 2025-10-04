Sakaryaspor'dan son dakika Caner Erkin açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, takım arkadaşına tokat attıktan sonra kadro dışı bırakılan Caner Erkin ve Burak Altıparmak hakkında yeni bir açıklama yayınladı.
Sakaryaspor, kadro dışı bıraktığı Caner Erkin ve Burak Altıparmak'la ilgili açıklama yayınladı.
Kulüpten yapılan duyuru şöyle:
"Kulübümüz profesyonel futbol takımımızda daha önce teknik heyetimiz ve yönetim kurulumuzun ortak kararıyla geçici olarak kadro dışı bırakılan futbolcularımız Caner Erkin ve Burak Altıparmak ile ilgili yeni bir değerlendirme yapılmıştır."
"Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."
"Bu süreçte, kulübümüzün temel ilkeleri olan disiplin, saygı ve birlik anlayışı büyük bir hassasiyetle korunmuştur. Futbolcularımız, bundan sonraki dönemde Sakaryaspor’un hedefleri doğrultusunda en yüksek katkıyı vermek istediklerini dile getirmiştir."
"Yapılan görüşmeler, teknik heyetimizin raporu ve futbolcularımızın göstermiş olduğu olumlu tutum, özveri ve profesyonellik çerçevesinde; her iki oyuncumuzun da yeniden A Takım kadrosuna dâhil edilmesine karar verilmiştir."
"Kulübümüz, geçmişte yaşanan süreci geride bırakarak, bundan sonraki döneme tamamen sportif hedeflere odaklanmış bir şekilde devam etmeyi amaçlamaktadır. Bu doğrultuda, birlik ve beraberlik içinde kenetlenmiş bir takım ruhuyla, camiamıza yakışır başarılar elde etmek en temel önceliğimiz olacaktır."