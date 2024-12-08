Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj tarafından sert bir müdahaleye maruz kaldı. Stadyumdan sedyeyle ayrılan milli oyuncunun son durumu belli oldu.
Galatasaray, Trenyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.
Mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz ayak bileğine Rey Manaj tarafından sert bir müdahale aldı.
Uzun süre yerde kalan milli oyuncu, sağlık görevlileri tarafından sedyeyle saha dışına alınmıştı.
Stadyumdan sekerek ayrıldığı görüntülenen başarılı futbolcunun, son durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce bilgilendirme yaptı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce "Barış Alper, aşil tendonuna sert darbe aldı. Dizi etkilendi. Asıl problem dizinde görünüyor. MR sonrası durumu netleşecek." ifadelerini kullandı.
Barış Alper Yılmaz'ın ayağının son hali böyle görüntülendi.