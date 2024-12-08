Galatasaray'da Sivasspor maçının son dakikalarında Barış Alper Yılmaz, Rey Manaj tarafından sert bir müdahaleye maruz kaldı. Stadyumdan sedyeyle ayrılan milli oyuncunun son durumu belli oldu.

1 /6 Galatasaray, Trenyol Süper Lig 15. haftasında Sivasspor'u 3-2 mağlup etti.

2 /6 Mücadelenin son dakikalarında Barış Alper Yılmaz ayak bileğine Rey Manaj tarafından sert bir müdahale aldı.

3 /6 Uzun süre yerde kalan milli oyuncu, sağlık görevlileri tarafından sedyeyle saha dışına alınmıştı.

4 /6 Stadyumdan sekerek ayrıldığı görüntülenen başarılı futbolcunun, son durumu hakkında kulüp doktoru Yener İnce bilgilendirme yaptı.

5 /6 Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yener İnce "Barış Alper, aşil tendonuna sert darbe aldı. Dizi etkilendi. Asıl problem dizinde görünüyor. MR sonrası durumu netleşecek." ifadelerini kullandı.