Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaraylıları kızdırdı

Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Euroclubindex adlı site sarı-kırmızılıların üst tura yükselme şansını açıkladı.
Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, lig aşamasının 3. maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.
Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Norveç ekibini de devirip yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. NTV Spor'un haberine göre Euroclubindex adlı futbol veri sitesi, Süper Bilgisayar aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'in lig aşaması hakkında tahminde bulundu.
Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna çıkarken, lig aşamasını 9-24 aralığında bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak. İşte Süper bilgisayarın Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi tahmininin detayları...
Ünlü veri sitesinin yaptığı simülasyona göre Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirecek takımlar şöyle:
1- Real Madrid
2- Arsenal
3- PSG
4- Barcelona
5- Bayern Münih
6- Manchester City
7- Liverpool
8- Inter
Süper bilgisayarın Şampiyonlar Ligi play-off sıralaması tahmini ise şöyle:
9- Chelsea
10- Atletico Madrid
11- Borussia Dortmund
12- Bayer Leverkusen
13- Newcastle United
14- Napoli
15- Atalanta
16- Juventus
17- Tottenham
18- Villarreal
19- Marsilya
20- Sporting
21- Benfica
22- Club Brugge
23- PSV
24- Athletic Bilbao
Yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 27. sırada bitireceği öngörüldü.