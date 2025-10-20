Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaraylıları kızdırdı

Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Norveç ekibini de devirip yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. NTV Spor'un haberine göre Euroclubindex adlı futbol veri sitesi, Süper Bilgisayar aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'in lig aşaması hakkında tahminde bulundu.