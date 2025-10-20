Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi için olay tahmin! Galatasaraylıları kızdırdı

15:3920/10/2025, Pazartesi
G: 20/10/2025, Pazartesi
Temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü maçında sahasında Bodo/Glimt'i ağırlayacak. Zorlu maç öncesi Euroclubindex adlı site sarı-kırmızılıların üst tura yükselme şansını açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil eden tek takım olan Galatasaray, lig aşamasının 3. maçında Bodo/Glimt'i ağırlayacak.


Eintracht Frankfurt yenilgisi sonrası Liverpool'u mağlup eden sarı-kırmızılılar, Norveç ekibini de devirip yoluna emin adımlarla ilerlemek istiyor. NTV Spor'un haberine göre Euroclubindex adlı futbol veri sitesi, Süper Bilgisayar aracılığıyla Şampiyonlar Ligi'in lig aşaması hakkında tahminde bulundu.

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 takım doğrudan son 16 turuna çıkarken, lig aşamasını 9-24 aralığında bitiren ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak. İşte Süper bilgisayarın Galatasaray ve Şampiyonlar Ligi tahmininin detayları...

Ünlü veri sitesinin yaptığı simülasyona göre Şampiyonlar Ligi'ni ilk 8'de bitirecek takımlar şöyle:


1- Real Madrid

2- Arsenal

3- PSG

4- Barcelona

5- Bayern Münih

6- Manchester City

7- Liverpool

8- Inter








Süper bilgisayarın Şampiyonlar Ligi play-off sıralaması tahmini ise şöyle:


9- Chelsea

10- Atletico Madrid

11- Borussia Dortmund

12- Bayer Leverkusen

13- Newcastle United

14- Napoli

15- Atalanta

16- Juventus

17- Tottenham

18- Villarreal

19- Marsilya

20- Sporting

21- Benfica

22- Club Brugge

23- PSV

24- Athletic Bilbao
















Yapılan simülasyona göre Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 27. sırada bitireceği öngörüldü.

