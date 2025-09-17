Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi Karabağ'dan

Yeni Şafak
09:0917/09/2025, Çarşamba
G: 17/09/2025, Çarşamba
AA
Azerbaycan temsilcisi Karabağ, Portekiz ekibi Benfica'yı deplasmanda 3-2 yenerek Devler Ligi'nde gecenin sürprizine imza attı.

Fenerbahçe’yi eleyerek lig aşamasına kalan Benfica, Azerbaycan ekibi Karabağ’a mağlup oldu.

Luz Stadı'ndaki karşılaşmada, Benfica 6. dakikada Enzo Barrenechea ve 16. dakikada Vangelis Pavlidis ile 2-0 öne geçti.

Azerbaycan temsilcisi, 30. dakikada Leandro Andrade, 48. dakikada Camilo Duran ve 86. dakikada Olexiy Kashchuk'in attığı gollerle 2-0'dan maçı çevirdi ve karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Karabağ, Şampiyonlar Ligi tarihindeki ilk galibiyetini aldı.

