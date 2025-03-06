Şampiyonlar Ligi’nde talihsiz olay: Gol sevinci yıldız oyuncuyu sakatladı

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında evinde Bayer Leverkusen’i 3-0 mağlup etti. Goller Harry Kane (2) ve Jamal Musiala’dan geldi. Musiala’nın golü sonrası Bayern Münih’te yıldız futbolcu talihsiz bir sakatlık yaşadı. Detaylar haberimizde.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda iki Bundesliga ekibi, Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda iki Bundesliga ekibi, Bayern Münih ile Bayer Leverkusen karşı karşıya geldi.
Harry Kane (2) ve Jamal Musiala'nın golleriyle maçı 3-0 kazanan Bayern Münih, gelecek hafta oynanacak rövanş maçı öncesinde büyük bir avantaj yakaladı.
Bayern Münih'in ikinci golünü 54'te Jamal Musiala kaydetti. Bu golün ardından yaşanan sevinçte talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Bayern Münih'in deneyimli kalecisi Mauel Neuer, gol sevincinin ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle kenara geldi. Maçın 58. dakikasında Neuer'in yerine Josip Stanisic oyuna dahil oldu.
Karşılaşma sonrası konuşan Bayern Münih Teknik Direktörü Vincent Kompany, Neuer'in son durumunu paylaştı.
Kompany açıklamasında, "Şu anda Manuel hakkında bir haberim yok ama golü kutlarken sakatlandığı doğru. Baldırında bir sorun var gibi gözüküyor. Bekleyip göreceğiz." dedi.