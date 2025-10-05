Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan flaş derbi yorumu

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da başkan Yüksel Yıldırım, dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisiyle ilgili konuştu. Yıldırım, "Sergen Yalçın dün Türkiye'ye bir mesaj verdi" dedi. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig takımlarından Samsunspor'un başkanı Yüksel Yıldırım, dün oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisini yorumladı.
Ekol TV'ye konuşan Yıldırım, şu ifadeleri kullandı:
"Dün akşam Galatasaray, Beşiktaş karşısında beklemedikleri bir beraberlik aldı. Bu beraberlik onları sarstı. Lige farklı bir hava getirdi. Şimdi Fenerbahçe'ye umut doğdu. Bize de umut doğdu. Biz tabii onların rakibi değiliz ama bizim de ilk 5'te Avrupa hedefimiz var."
"Sergen hoca dün akşam Türkiye'ye bir mesaj verdi. Sergen hocanın olduğu yerde daima iddia vardır mesajını verdi. Beşiktaş da iddialı konuma gelebilir ligde. Eksik maçları var. Daha bir sürü maç var. Devre arasında da iyi transferle belki de ligin şampiyonluk adayından biri olabilir. Her şey Beşiktaş ve Sergen hocanın elinde."