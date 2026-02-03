Yeni Şafak
Samsunspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?

13:423/02/2026, Salı
Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Samsunspor evinde Bodrum FK’yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bugün saat 15.30’da oynanacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Burak Olcar yönetecek. Samsunspor - Bodrum FK maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Samsunspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor. 

Samsunspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?


Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 3 Şubat 2026 Salı günü saat 15:30'da başlayacak ve A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.


Grup aşamasında Samsunspor şu ana kadar oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı ve +5 gol averajı ile zirvede yer alıyor.


Karadeniz ekibi, ilk maçta Eyüpspor'u 2-1, ikinci maçta ise Aliağa FK'yı deplasmanda 6-2'lik skorla geçti ve 8 gol atıp 3 gol yedi.


Bodrum FK ise grupta henüz puanla tanışamadı. 2 maçta 2 mağlubiyet alan Bodrum ekibi, 0 puan ve -2 averaj ile son sıralarda mücadele ediyor.


