Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Samsunspor evinde Bodrum FK’yı konuk ediyor. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda bugün saat 15.30’da oynanacak karşılaşma A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak. Maçı hakem Burak Olcar yönetecek. Samsunspor - Bodrum FK maçının canlı izleme linkine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. haftasında Samsunspor, evinde Bodrum FK'yı ağırlıyor.
Samsunspor - Bodrum FK maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Mücadele, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 3 Şubat 2026 Salı günü saat 15:30'da başlayacak ve A SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.
Grup aşamasında Samsunspor şu ana kadar oynadığı 2 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan topladı ve +5 gol averajı ile zirvede yer alıyor.
Karadeniz ekibi, ilk maçta Eyüpspor'u 2-1, ikinci maçta ise Aliağa FK'yı deplasmanda 6-2'lik skorla geçti ve 8 gol atıp 3 gol yedi.
Bodrum FK ise grupta henüz puanla tanışamadı. 2 maçta 2 mağlubiyet alan Bodrum ekibi, 0 puan ve -2 averaj ile son sıralarda mücadele ediyor.
SAMSUNSPOR - BODRUM FK CANLI İZLE
Samsunspor - Bodrum FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.