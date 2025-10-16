Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi bu kritik mücadelede taraftarının desteğiyle Avrupa arenasında ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

1 /6 Samsunspor, Konferans Ligi’nde ilk maçında Polonya’da Legia Varşova’yı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı.

2 /6 Kırmızı-beyazlılar UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Dinamo Kiev’i konuk edecek.



3 /6 Dinamo Kiev karşısında alınacak bir galibiyet, grup aşamasında avantaj sağlamak için büyük önem taşıyor.



4 /6 Samsunspor-Dinamo Kiev maçının biletleri de satışa çıkarıldı.



5 /6 Samsunspor-Dinamo Kiev maçının bilet fiyatları ne kadar? Bilet fiyatlarının 720 ile 4 bin 750 lira arasında değiştiği kaydedildi.

