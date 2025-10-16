Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Bilet fiyatları belli oldu mu?

Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Bilet fiyatları belli oldu mu?

15:2316/10/2025, Perşembe
G: 16/10/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi bu kritik mücadelede taraftarının desteğiyle Avrupa arenasında ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Samsunspor, Konferans Ligi’nde ilk maçında Polonya’da Legia Varşova’yı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Dinamo Kiev’i konuk edecek.


Dinamo Kiev karşısında alınacak bir galibiyet, grup aşamasında avantaj sağlamak için büyük önem taşıyor.


Samsunspor-Dinamo Kiev maçının biletleri de satışa çıkarıldı.


Samsunspor-Dinamo Kiev maçının bilet fiyatları ne kadar?

Bilet fiyatlarının 720 ile 4 bin 750 lira arasında değiştiği kaydedildi.


Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik maç 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Samsunspor
#Dinamo Kiev
#UEFA Konferans Ligi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
ÜNİVERSİTE EK KAYIT TARİHİ: Üniversite ek kayıt tarihleri belli oldu mu?