Samsunspor, UEFA Konferans Ligi 2. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. Kırmızı-beyazlılar ilk maçta deplasmanda Legia Varşova’yı 1-0 mağlup etmişti. Karadeniz temsilcisi bu kritik mücadelede taraftarının desteğiyle Avrupa arenasında ikinci galibiyetini almak istiyor. Peki, Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.
Samsunspor, Konferans Ligi’nde ilk maçında Polonya’da Legia Varşova’yı mağlup ederek güçlü bir başlangıç yaptı.
Kırmızı-beyazlılar UEFA Konferans Ligi 2. haftasında Dinamo Kiev’i konuk edecek.
Dinamo Kiev karşısında alınacak bir galibiyet, grup aşamasında avantaj sağlamak için büyük önem taşıyor.
Samsunspor-Dinamo Kiev maçının biletleri de satışa çıkarıldı.
Samsunspor-Dinamo Kiev maçının bilet fiyatları ne kadar?
Bilet fiyatlarının 720 ile 4 bin 750 lira arasında değiştiği kaydedildi.
Samsunspor - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta?
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak kritik maç 23 Ekim Perşembe günü saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.