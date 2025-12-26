Samsunspor’da revir alarmı: 5 yıldızın durumu kritik!

Afonso Sousa: Sol ayak bileğinde Anterior Talofibular Ligament ve Deltoid Ligament'i kapsayan çoklu bağ yaralanması ile birlikte kemik ezilmesi ve kemik ödemi (bone bruise) tespit edilmiş olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci devam etmektedir. Salon çalışmalarına başlanmıştır.



