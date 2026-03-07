Yeni Şafak
Sane'nin pozisyonu tartışma çıkardı: Kırmızı kart çıkmalı mıydı?

7/03/2026, Cumartesi
G: 7/03/2026, Cumartesi
Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbide Leroy Sane’nin rakibinin bileğine bastığı pozisyon tartışma çıkardı. Hakem Ozan Ergün, Sane’ye sarı kart gösterirken VAR’dan müdahale gelmedi. Eski hakemlerden pozisyonla ilgili dikkat çeken yorumlar geldi.

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçta tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Sarı-kırmızılı futbolcu Leroy Sane, mücadelenin 28. dakikasında Asllani'nin bileğine bastı.

Karşılaşmanın hakemi Ozan Ergün, pozisyonda Sane'ye sarı kartını gösterdi. Siyah-beyazlıların yoğun itirazlarda bulunduğu pozisyonda VAR'dan da bir uyarı gelmedi.

Beşiktaş'ın kaptanı kırmızı kart göstermemesi nedeniyle hakemi alkışlarken, Ozan Ergün milli futbolcuya sarı kartını gösterdi.

Pozisyonu yorumlatan eski hakemler Deniz Ateş Bitnel ve Serdar Akçer, Sane'ye kırmızı kart gösterilmesi gerektiğini savundu.


Bitnel: "Sane'nin rakibe müdalesi borderline (sınırda) , ayakta şekil bozukluğu var , bileğe müdahale! Kırmızı kart daha doğru olurdu!"


Akçer: "Gergin bacak ile ayak üzeri değil, bileğe doğru bir basma. Rakibin bileğinde deformasyon (şekil bozukluğu) görülüyor.Kırmızı kart olması gerekirdi."

#Süper Lig
#Galatasaray
#Leroy Sane
#Beşiktaş
#Kristjan Asllani
