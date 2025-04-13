Sanki Süper Lig maçı: Taraftarlar balkonları ve damları doldurdu

Karşılaşmayı izleyen taraftarlardan Serkan Göksel, maça geldiklerini ancak tribünlerin almadığını bu nedenle her yerin insanlarla dolduğunu kaydetti. Takımı desteklemeye gelen kadın taraftarlardan Gülhan Eraslan, Müge Nasif ve Naciye Durak ise, tribünlerin dolu olduğu için balkondan izlediklerini ve takımlarını desteklediklerini söyledi. Takımı desteklemeye gelen ve balkonda maçı izleyenlerden Ceyhun Sulu, tribünlerde yer kalmadığı için insanların damlara bile çıktığını ifade etti.