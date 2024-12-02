Selçuk İnan: Fenerbahçeliler beni çok üzdü

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, Fenerbahçe yenilgisi sonrası konuştu. Genç teknik adam, stadyumda sarı-lacivertli taraftarlar tarafından kendisine edilen küfürlü tezahüratlara sitem etti.
Trendyol Süper Lig 14. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup oldu.
Yenilgi sonrası Selçuk İnan, önemli açıklamalarda bulundu.
'Duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk'
"Bireysel bir hatadan golü yedik. Bu tür deplasmanlarda böyle büyük takımlara karşı hatalar yapınca geri dönüş zor oldu. 1-0'dan sonra takımımız oyunun hakimi oldu. İlk yarı topa daha fazla hakim olan taraf bizdik. Golü de bulduk. Birkaç pozisyonumuz da vardı. 75 dakika boyunca istediğimiz her şeyi sahaya yansıttık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Fenerbahçe'nin duran toplarda etkili olduğunu biliyorduk, bunun üzerine de çok çalıştık. Bu kadar çok korner kullanmamalılardı."
'Beni çok üzdüler'
"Fenerbahçeliler beni çok üzdü. Hep bir ağızdan küfretmeleri... Ben Fenerbahçe'ye asla saygısızlık yapmadım. Ben Galatasaray'da 10 sene oynadım, kupalar kazandım, kaptanlık yaptım. Bunu gizleyemeyiz ama çalıştığımız takım için mücadele ediyoruz."
'Önemli bir hoca var'
"Çalışıyorsunuz ama burası en nihayetinde Fenerbahçe deplasmanı. Duran toptan gol yedik. Üzüldüm. Buraya kadar getirmiştik. 1-1'ken kontrataklar da yakaladık. Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. İlk yarı istediğimiz gibi gelişti ama başlarında önemli bir hoca var, önemli değişiklikler yaptılar."