Senegal - Fas Maç Kadrosu ve Muhtemel 11’ler

Afrika Uluslar Kupası finalinde Senegal ve Fas karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 22.00’de başlayacak karşılaşma EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak. Senegal - Fas maç kadrosu ve muhtemel 11’lerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Afrika futbolunun en prestijli organizasyonu 2025 Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025)'nda şampiyonluk için geri sayım başladı.
Turnuvanın ev sahibi Fas, final karşılaşmasında Senegal ile karşı karşıya gelecek.
Senegal - Fas maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Senegal ile Fas'ın karşılaşacağı Afrika Uluslar Kupası final karşılaşması saat 22.00'de başlayacak ve EXXEN'den naklen yayınlanacak.
Fas, turnuvanın ev sahibi avantajıyla namağlup bir performans sergiledi. Yarı finalde Nijerya'yı normal süresi 0-0 biten maçın ardından penaltılarla 4-2 yenerek finale yükseldi.
Achraf Hakimi, Youssef En-Nesyri (Fenerbahçe) ve Brahim Díaz gibi yıldızlar, Atlas Aslanları'nı taşıyan isimler oldu. Fas, 1976'dan bu yana ilk kez finale bu kadar güçlü ve favori olarak geliyor.
Senegal ise "Teranga Aslanları" lakabıyla son dört turnuvanın üçünde finale çıkma başarısı gösteren istikrarlı bir ekip. Yarı finalde Mohamed Salah'lı Mısır'ı Sadio Mané'nin golüyle 1-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.
Kaleci Édouard Mendy'nin muhteşem kurtarışları ve sağlam savunma hattıyla turnuvada sadece çok az gol yiyen Senegal, kupayı koruma yolunda çok iddialı.
İki takım arasındaki genel istatistikte Fas üstün olsa da (32 maçta 18 galibiyet), bu ilk AFCON finali karşılaşması olacak ve her şey sahada belli olacak.
SENEGAL - FAS MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
Senegal: Mendy, Diatta, Sarr, Niakhate, Diouf, Camara, Idrissa Gana Gueye, Pape Gueye, Ndiaye, Mane, Jackson.
Fas: Bono, Hakimi, Aguerd, Masina, Mazraoui, El Aynaoui, Diaz, Saibari, El Khannous, Ez Abde, El Kaabi.