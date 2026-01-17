Serdal Adalı ‘istediğimiz rakam gelirse gider’ demişti: Ve beklenen oldu, anlaşma sağlandı

Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.



