Serdal Adalı ‘istediğimiz rakam gelirse gider’ demişti: Ve beklenen oldu, anlaşma sağlandı

08:3517/01/2026, Cumartesi
G: 17/01/2026, Cumartesi
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın sponsorluk töreninde yaptığı "Rafa Silva gidecekler listesinde" açıklamasının yankıları sürerken, Benfica bombayı patlattı. Portekizli orta saha ile her konuda anlaşan Benfica, Beşiktaş'ın kapısını toplam 7 milyon euroyu bulan bir paketle çaldı.

Beşiktaş'ta ayrılık kervanına Rafa Silva da katılıyor. Portekiz devi Benfica, yıldız futbolcu ile 2.5 yıllığına el sıkıştı.


Portekiz basınından Record, söz konusu gelişmenin detaylarını son dakika olarak geçti.


Buna göre Benfica, Rafa Silva için Beşiktaş'a 5+2 milyon euro teklif yaptı. Portekiz ekibinin deneyimli futbolcuyla 2.5 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı aktarıldı.


Benfica ile Beşiktaş arasında ise henüz bir anlaşma olmadığının altı çizildi.

Rafa Silva'nın sözleşmesindeki +2 milyon euroluk bonus şartının ise "Benfica'nın ligi ilk 2'de bitirmesi" olduğu vurgulandı.

Serdal Adalı, Rafa Silva için bugün yaptığı açıklamada, "Benfica bir girişimde bulundu. Onlara talebimizi ilettik. Kendileri o mertebede bir çizgiye gelirse Rafa gider. Gelmezse de Rafa burada kalır ve Beşiktaş'ın oyuncusu olarak hayatına devam eder." ifadelerini kullanmıştı.


#Rafa Silva
#Serdal Adalı
#Beşiktaş
