Serdal Adalı resti çekti: Yollarımızı ayıracağız

"Beşiktaş'ın günlük 125 bin euro faiz ödemesi vardır. Bunla ilgili aksiyon almadığımız her gün günlük 125 bin euro çıkıyor. Her ay 4'er milyon euro faiz ödeyelim. 'Her gün 125 bin euro, her ay 4 milyon euro ödeyecek gücü var' diyorsanız böyle devam edelim. Beşiktaş'ı bu yükten bir an önce kurtarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ayda 175 milyon TL, yılda 2 milyar TL faiz ödeyen bir Beşiktaş var. Yılda 50 milyon euro yükten kurtulmak demek bu kadar oyuncu almak demek."