Serdal Adalı tüm teklifleri değerlendirecek: 3 yıldızın gidişi kesinleşti

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de son 7 maçta sadece 1 galibiyet alarak 32. haftada 44 puanla 5. sıraya geriledi ve Serdal Adalı yönetiminde radikal kararlar alınıyor. Adalı, gelecek hafta Ole Gunnar Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf’la yapacağı toplantıda kalacak ve gidecek yabancıları netleştirecek. İşte detaylar.
Son 7 maçta sadece 1 galibiyet alan Beşiktaş'ta futbolculara ekstra uyarılar yapıldı.
Kötü sonuçların ardından "Kadro dışı" söylemleri gündeme gelse de teknik direktör Solskjaer, bu tarz kararların takıma hiçbir fayda sağlamayacağını, bunun yerine tüm oyuncuları antrenmanlı tutmanın daha yerinde olduğunu düşünüyor.
Siyah-beyazlılarda kalacaklar ve gidecekler listesi de gelecek hafta başkan Serdal Adalı, Solskjaer ve scout şefi Eduard Graf'ın yapacağı toplantıda netlik kazanacak.
Ancak Adalı ve ekibinin, özellikle yabancı futbolcular konusundaki tavrının net olduğu, Rafa Silva ve Gedson Fernandes dışında gelecek tüm tekliflerin değerlendirileceği belirtildi.
Özellikle İmmobile, Joao Mario ve Chamberlain bıçak sırtında. 3 oyuncu, Beşiktaş'ın gelecek planlarında yok.