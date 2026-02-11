Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken şampiyonluk tahmini: Matematik ortada

Çelikler açıklamasında, "Ben diyorum ki Galatasaray şampiyon olur, büyük avantajlı. Kaç maç kaldı, 13. Galatasaray dese ki, 'Beşiktaş deplasmanında berabere kalacağım hatta yenileceğim, Fener’le de berabere kalacağım.' Oluyor mu şampiyon? 2 beraberlik lüksü olan takım (Biri Fener'le olmak şartıyla) kalan 11 maçta 33 puan yapabilir mi yapamaz mı; kadro kalitesi ve genişliği bu şekildeyken... Trabzon, Samsun, Göztepe deplasmanından 9 puan alır mı almaz mı? Alması muhtemel. Alması muhtemelse şampiyon da olacak 3 puan önde olduğu için bu kadar basit. Burada matematik var, olay belli" ifadelerini kullandı.