Serdar Ali Çelikler'den dikkat çeken şampiyonluk tahmini: Matematik ortada

13:3011/02/2026, Çarşamba
G: 11/02/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, puan tablosu ve kalan maç fikstürüne dikkat çekerek Galatasaray’ın şampiyonluk yarışında önemli avantajı olduğunu söyledi.

Süper Lig’de 21 hafta sonunda 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde zirvede yer alıyor.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Fenerbahçeli yorumcu Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı ekibin avantajlı taraf olduğunu dile getirdi.

YouTube’daki Vole kanalında konuşan Çelikler, matematiksel tabloya dikkat çekerek Galatasaray’ın puan kaybı lüksü bulunduğunu belirtti. Deneyimli yorumcu, kalan maç sayısını hatırlatarak sarı-kırmızılıların belirli karşılaşmalarda puan kaybetse bile ipi göğüsleyebileceğini söyledi.

Çelikler açıklamasında, "Ben diyorum ki Galatasaray şampiyon olur, büyük avantajlı. Kaç maç kaldı, 13. Galatasaray dese ki, 'Beşiktaş deplasmanında berabere kalacağım hatta yenileceğim, Fener’le de berabere kalacağım.' Oluyor mu şampiyon? 2 beraberlik lüksü olan takım (Biri Fener'le olmak şartıyla) kalan 11 maçta 33 puan yapabilir mi yapamaz mı; kadro kalitesi ve genişliği bu şekildeyken... Trabzon, Samsun, Göztepe deplasmanından 9 puan alır mı almaz mı? Alması muhtemel. Alması muhtemelse şampiyon da olacak 3 puan önde olduğu için bu kadar basit. Burada matematik var, olay belli" ifadelerini kullandı.

#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Galatasaray
#Serdar Ali Çelikler
