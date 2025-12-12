Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onun gibi dünyada sadece 3 tane var

Çelikler, "Talisca adamdır. Bu adamdan daha yetenekli futbolcun yok senin kardeşim!

Yani sende Musiala, Olmo vardı da ben mi Talisca alın dedim. Dünyada 4-2-3-1'in 10 numarası bunun kadar skorer futbolcu 3 tane falan var" diye konuştu.