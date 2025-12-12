Yeni Şafak
Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçeli yıldıza övgü: Onun gibi dünyada sadece 3 tane var

16:5412/12/2025, Cuma
G: 12/12/2025, Cuma
Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nde Brann’ı 4-0 mağlup ettiği maçı yorumlayan Serdar Ali Çelikler, karşılaşmada 3 gol birden atan Anderson Talisca için övgü dolu ifadeler kullandı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Norveç ekibi Brann'ı 4-0 mağlup etti. 

Sarı-lacivertli takımda Anderson Talisca, karşılaşmada yaptığı hat-trick ile galibiyetin mimarı oldu.

Mücadeleyi değerlendiren NEO Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Talisca’nın performansından övgü dolu sözlerle bahsetti.

Çelikler, "Talisca adamdır. Bu adamdan daha yetenekli futbolcun yok senin kardeşim!

Yani sende Musiala, Olmo vardı da ben mi Talisca alın dedim. Dünyada 4-2-3-1'in 10 numarası bunun kadar skorer futbolcu 3 tane falan var" diye konuştu.

Anderson Talisca, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 46 maçta 23 gol atarken 4 de asist yaptı.

