Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Git hemen al

Futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Fenerbahçe’nin Ferencvaros ileberabere kaldığı maçın ardından Serdar Ali Çelikler, teknik direktör Domenico Tedesco ve bazı oyuncuları eleştirdi. Çelikler, sarı-lacivertlilere bir de transfer önerisinde bulundu.
Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan ekibi Ferencvaros’u konuk etti. Karşılaşma 1-1 sona ererken, sarı-lacivertlilerin golünü 69. dakikada Talisca kaydetti.
Maçın ardından spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler, NEO Spor YouTube kanalında mücadeleyi değerlendirdi. Çelikler, teknik direktör Domenico Tedesco’nun oyuncu değişikliklerini eleştirdi.
Çelikler, "Domenico Tedesco'ya buradan sesleniyorum; sevgili kardeşimiz, güzel hocamız… Pozitif enerji, genciz güzeliz iyi şeyler ama bugün takımı oyuncu değişikliklerinden sonra çorbaya çevirdin" dedi.
Çelikler, Jhon Duran ve Nesyri’yi yeterli bulmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:
"Bu Jhon Duran ve Nesyri ile ömür geçmez. Bu çocuğu (Duran) arkadan tahrik edersen her maç atılır. Zaten toy, rakiple oynamayı bilmiyor. Git gerekirse Benzema’yı al 38 yaşında… Ya da birinci sınıf olmasına gerek yok, santrafor oynamayı bilen birini al. Abi 'Duran’ı bekleyelim, santrafora gerek yok' olmaz. Sakın! Oldu ki pazartesi Galatasaray’ı yendin, golü de Duran attı… 'Tamam bu çocukla devam edelim' olmaz. Ben şimdiden uyarıyorum. Santrfor şart."
Sözlerine Kerem Aktürkoğlu üzerinden devam eden Çelikler, oyuncunun performansını da eleştirdi. Ünlü yorumcu, “Kerem Aktürkoğlu var da yok yani. Takımın en kötülerinden biri. Kerem bir gelemedi hala. Sana söyleyeyim, Galatasaray maçından sonra başlar homurdanma" diye konuştu.