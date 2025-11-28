Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi: Git hemen al

Çelikler, Jhon Duran ve Nesyri’yi yeterli bulmadığını belirtip şu ifadeleri kullandı:





"Bu Jhon Duran ve Nesyri ile ömür geçmez. Bu çocuğu (Duran) arkadan tahrik edersen her maç atılır. Zaten toy, rakiple oynamayı bilmiyor. Git gerekirse Benzema’yı al 38 yaşında… Ya da birinci sınıf olmasına gerek yok, santrafor oynamayı bilen birini al. Abi 'Duran’ı bekleyelim, santrafora gerek yok' olmaz. Sakın! Oldu ki pazartesi Galatasaray’ı yendin, golü de Duran attı… 'Tamam bu çocukla devam edelim' olmaz. Ben şimdiden uyarıyorum. Santrfor şart."