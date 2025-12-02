Yeni Şafak
Serdar Dursun'a Fenerbahçe tepkisi: Paylaşımlarını silmek zorunda kaldı

09:552/12/2025, Salı
G: 2/12/2025, Salı
Kadıköy’deki derbiyi tribünden takip eden Kocaelisporlu Serdar Dursun, Fenerbahçe tribünlerindeki görüntüleri sonrası taraftarlarının tepkisini çekti; gelen eleştiriler üzerine tüm paylaşımlarını kaldırdı.

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan derbi 1-1 sona ererken, karşılaşmayı tribünden takip eden isimlerden biri de Kocaelispor’un formda golcüsü Serdar Dursun oldu.

Derbiyi tribünde izleyen Serdar Dursun’un koreografi sırasında karton kaldırdığı anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Kocaelisporlu taraftarların büyük kısmı, oyuncunun Fenerbahçe stadındaki paylaşımlarını “camiaya yakışmayan hareket” olarak değerlendirdi. 

Gelen tepkiler üzerine Serdar Dursun, derbiyle ilgili tüm paylaşımlarını sosyal medya hesaplarından kaldırdı.

Taraftarlar, yorumlarında Serdar’ın kulüpten ve camiadan özür dilemesi gerektiğini ifade ederken, tribün liderlerinin de oyuncuya benzer yönde çağrıda bulunduğu öğrenildi.

