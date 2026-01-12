Sergen Yalçın ilk transferini yapıyor: 20 milyon euroluk oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş’ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 2 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir formül sunduğu belirtilirken, Wolverhampton cephesinin bonservis bedelinin biraz daha artırılmasını talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.