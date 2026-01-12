Sergen Yalçın ilk transferini yapıyor: 20 milyon euroluk oyuncuyla anlaşma sağlandı

Ara transfer dönemine sessiz giren ve kadrodan önemli isimlerle yollarını ayıran Beşiktaş’ta ilk transfer için somut adım atıldı. Siyah-beyazlılar, Premier Lig ekibi Wolverhampton Wanderers forması giyen Emmanuel Agbadou’nun transferinde sona yaklaştı.
Ara transfer döneminde henüz kadrosuna takviye yapamayan Beşiktaş, Gabriel Paulista, Jonas Svensson, Mert Günok ve Arda Kılıç ile yollarını ayırmıştı.
Yaşanan bu ayrılıkların ardından transferde sessiz kalınması taraftarların tepkisini çekerken, siyah-beyazlı yönetimden sürpriz bir hamle geldi.
TRT Spor’un haberine göre Beşiktaş, Wolverhampton Wanderers’ta forma giyen Fildişi Sahilli stoper Emmanuel Agbadou ile anlaşmaya vardı.
Siyah-beyazlılar, oyuncunun kulübüyle görüşmelerini sürdürürken, transferin mali şartları üzerinde yoğun bir pazarlık yapıldığı belirtildi.
Beşiktaş’ın, 28 yaşındaki savunma oyuncusu için 2 milyon euro kiralama bedeli ve satın alma opsiyonu içeren bir formül sunduğu belirtilirken, Wolverhampton cephesinin bonservis bedelinin biraz daha artırılmasını talep ettiği aktarıldı. Taraflar arasındaki görüşmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.
Geçtiğimiz ocak ayında Fransa Ligue 1 ekibi Reims’ten 20 milyon euro bonservis bedeliyle Wolverhampton’a transfer olan Agbadou’nun İngiliz kulübüyle sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Premier Lig ekibiyle toplam 34 maça çıkan tecrübeli savunmacı, son haftalarda ise düzenli olarak 90 dakika forma giymeye başladı.
Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Emmanuel Agbadou, bu sezon Wolverhampton formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 2 asistlik katkı sağladı.