Sergen Yalçın kampta kesinlikte onu istemiyor: Beşiktaş'ta bir kadro dışı daha

10:5930/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Sezonun ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın bir futbolcunun daha üzerini çizdi. Kamp öncesi yönetimle görüşme gerçekleştiren deneyimli teknik adam, 'Takım içerisinde problem istemiyorum' diyerek yıldız oyuncu hakkında raporunu sundu.

Süper Lig'in ilk yarısını 29 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş'ta ikinci yarı hazırlıkları 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 1 Ocak Perşembe günü Nevzat Demir Tesisleri'nde top başı yapması beklenen siyah-beyazlılarda çarpıcı bir gelişme yaşandı.


Mert Günok ile Necip Uysal'a kulüp bulmalarını ileten siyah-beyazlı ekip, ara transfer döneminde takımdan ayrılmamaları halinde iki futbolcuyu kadro dışı bırakacağını açıklamıştı.

RAFA'YI KAMPTA İSTEMİYOR

Antalya kampına az bir süre kala teknik direktör Sergen Yalçın'ın yıldız isim Rafa Silva hakkında olumsuz görüş belirttiği ve yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği yazıldı.

Skorer'in haberine göre; Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın böyle çalışmaya devam etmesi halinde Antalya kampında olmasını istemedi. Kaos ortamına izin vermeyen Yalçın'ın yönetime, “Takım içerisinde problem istemiyorum.” dediği belirtildi.



