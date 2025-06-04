Sergen Yalçın'dan çarpıcı iddia: Şampiyon yapamaz

Yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın, Süper Lig'de sezonu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş'ı değerlendirdi. Yalçın, siyah-beyazlı takımın Norveçli çalıştırıcı Ole Gunnar Solskjaer'le ilgili dikkati çeken bir iddiada bulundu.
Sergen Yalçın'ın YouTube kanalı Kafa Sports'ta Beşiktaş'la ilgili yorumları şu şekilde:
"Beşiktaş, Samsunspor-Kayserispor maçının sonucunu bekliyor üçüncü olmak için. Bu çok aslında ağır bir durum Beşiktaşlılar için. Hiçbir Beşiktaşlı bunu beklemez. Hiçbir zaman beklemedi, beklememeli."
"Beşiktaş bu ligde zaten formasıyla üçüncğ olur. Oyuncuları boşver, formasıyla zaten üçüncü olur bu ligde. Kaçıncı olacak Beşiktaş?"
Solskjaer şampiyon yapamaz, mümkün değil. Ben, Rize maçını seyrettim. Beşiktaş, Rizespor'u yense üçüncü olacak zaten. Şimdi Rizespor maçını kaybedip de tribünlere gidip taraftarı alkışlamak falan... Öyle şeyler vardı maçtan sonra teknik direktörde. Uzayda falan mı yaşıyor acaba."
"Kimse anlatmıyor mu Türkiye'de işlerin nasıl yürüdüğünü, ne olup bittiğini? Beşiktaş'ın üçüncğ olursa bir tane ön eleme oynayacağını Avrupa'ya direkt gideceğini... Bunları anlatmıyorlar mı acaba?"