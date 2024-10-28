Sergen Yalçın'dan dikkat çeken Fenerbahçe yorumu: Orta sahada ilk yazacağın adam...

Fenerbahçe'nin kanat oyuncusu Saint-Maximin'in performansını da değerlendiren tecrübeli futbol adamı, Fransız futbolcunun yeteneklerini ceza sahasına yakın bölgelerde sergilemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Saint-Maximin çabuk oyuncu, hızlı oyuncu, yetenekli. Ama kardeşim bunları orta sahada yapıyorsun sürekli. Geliyorsun Amrabat'tan topu alıyorsun, sahayı enlemesine çalım atıyorsun, boşu boşuna kendini yoruyorsun. Kaleye uzak yerlerde top alıp da topu kimseye vermeyen, sürekli topla oynayan oyuncuları ben hiç sevmem, benim hiç sevmediğim oyuncu tipidir. İyi oyuncuysan bana göster. Bana rakip ceza alanına yakın yerde yap o hareketleri. Dar alanda beceri bizim görmek istediğimiz. Hangi maçta? Haftaya Trabzon'da. Hangi maçta? Manchester United maçında. Hangi maçta? Galatasaray maçında. Orada bana beceri lazım. Ben Bodrum FK'yı yenerim zaten, sana ihtiyacım yok. Sadece ondan bahsetmiyorum, oynayan 8 tanesine daha söylüyorum. Hiç ihtiyaç yok, kulübeye oturt yine yenersin." diye konuştu.