Sergen Yalçın'dan flaş karar! Rafa Silva'nın yerine onu oynatacak

13:2926/10/2025, Pazar
G: 26/10/2025, Pazar
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa'nın konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, Rafa Silva'nın yokluğunda oynatacağı ismi belirledi.

Trendyol Süper Lig'de erteleme maçında Çarşamba günü TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, bugün Kasımpaşa'ya konuk olacak.

Siyah-beyazlılar, bu kritik karşılaşmadan da galibiyetle ayrılıp 2 Kasım Pazar günü Fenerbahçe ile kendi evinde oynayacağı derbiye moralli çıkmak istiyor.

Teknik direktör Sergen Yalçın, sakatlık yaşayan ve tedavisine başlanan Rafa Silva'nın yokluğunda hücum hattını yeniden şekillendirdi. Fotomaç'ın haberine göre deneyimli çalıştırıcı, 10 numara pozisyonunda Vaclav Cerny'yi oynatacak.

Sergen Yalçın'ın planına göre Çek futbolcu, Tammy Abraham'ın arkasında serbest rolde oynayacak. Sağ kanatta Cengiz Ünder, sol kanatta ise sakatlığını atlatan El Bilal Toure forma giyecek.

