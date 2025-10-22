Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası itiraf: 'Acı çekerek ilerleyeceğiz'

'Camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil'

"Zor bir maçtı bizim için, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi. Moralimiz düzeldi en azından. Bizim şu ana kadar olan performansımızın farkındayız. Bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisinin farkındayız ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni kurulmuş bir takım. Taraftarımızın, camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil. Biraz zaman gerekiyor. Yeni sezon için yeni bir ekip kuruyoruz. Bundan sonrası, biraz zamanımız olursa, bundan sonraki süreçte Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum."