Sergen Yalçın'dan galibiyet sonrası itiraf: 'Acı çekerek ilerleyeceğiz'

Beşiktaş erteleme maçında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti. Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın karşılaşmayı değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig 3. hafta erteleme maçında Beşiktaş deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Galibiyetin ardından teknik direktör Sergen Yalçın basın toplantısında soruları yanıtladı.
'Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk'
"Zor bir oyun oldu bizim için. Özellikle hafta sonunda içeride hiç olmaması gereken bir sonuçla karşılaştık. Doğal olarak bu, oyuncu grubunun psikolojisini bozdu. 4 gün sonra böyle bir deplasman bizim için çok zordu. İkinci bölge oyunu oynadık biraz, rakibin gelmesini bekledik. Bugün için doğru oyun gibi gözüktü. Rakibin hatalarından faydalanmak istiyorduk. Biz istedik böyle bir oyun olmasını. Sonuçta da Ndidi'nin güzel bir golü geldi. Çok ciddi duran top çalışmaları yapıyoruz. Tamamen onun ürünüydü. Bayağı bir çalıştık ona, ona çok sevindik. Çalıştığın bir şeyin sonucunu almak teknik direktörleri mutlu eder."
'Camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil'
"Zor bir maçtı bizim için, erteleme maçı ve eksiklerimiz vardı. Kazanmak çok önemliydi. Moralimiz düzeldi en azından. Bizim şu ana kadar olan performansımızın farkındayız. Bir takım performansı değil. Taraftarın beklentisinin farkındayız ama kolay değil. Yeni bir takım, yeni kurulmuş bir takım. Taraftarımızın, camiamızın bazı maçlarda acı çektiğini biliyoruz ama kolay değil. Biraz zaman gerekiyor. Yeni sezon için yeni bir ekip kuruyoruz. Bundan sonrası, biraz zamanımız olursa, bundan sonraki süreçte Beşiktaş daha iyi yerlere gelecek diye düşünüyorum."