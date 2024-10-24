Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e sert çıkış: 'Seni bitiririm!'

"Aynı seviyede değiliz. Reyting için Nuri Şahin'e niye sallayayım? Nuri'nin ne reytingi var? Şu an senin antrenörlük seviyen benimle ilgili konuşacak noktada değil. Allah aşkına! Kötü şeyler de söylemedim ama sen çıkıp bana böyle şeyler söylersen hocam seni bitiririm! Sus işini yap Türk olarak gurur duyalım!””



