Sergen Yalçın'dan Nuri Şahin'e sert çıkış: 'Seni bitiririm!'

Teknik direktör Sergen Yalçın ile Borussia Dortmund Teknik Direktörü Nuri Şahin arasındaki gerilim devam ediyor. Sergen Yalçın kendisine cevap veren Nuri Şahin'e sert çıkış yaptı.
Son olarak Antalyaspor'u çalıştıran ve dijital platformda yorumculuk yapan teknik direktör Sergen Yalçın açıklamalarıyla tekrar gündem oldu.
Sergen Yalçın'ın söylemlerine karşılık Nuri Şahin, “Söylediklerine güldüm. Bence komik. Reyting için yapılıyor. 'Ona buna sallayayım' diyerek. Dortmund'un beni hangi kriterlerle hoca yaptığını öğrenmek istiyorsa, gerekli departmanlarla konuşabilir” demişti.
Nuri Şahin ile yaşadığı polemiğin ardından 51 yaşındaki çalıştırıcı bir kez daha kamera karşısında cevap verdi.
"Nuri Şahin'in böyle cevaplar vermesi çok saçma. Nuri kardeşim, bende apoletler var, sende ne var?"
"Nerede bir başarın var? Böyle kalırsın, ağzına sokarım lafı. Önce başarılı olsunlar, kupalar kazansınlar, ondan sonra karşılıklı konuşalım."
"Aynı seviyede değiliz. Reyting için Nuri Şahin'e niye sallayayım? Nuri'nin ne reytingi var? Şu an senin antrenörlük seviyen benimle ilgili konuşacak noktada değil. Allah aşkına! Kötü şeyler de söylemedim ama sen çıkıp bana böyle şeyler söylersen hocam seni bitiririm! Sus işini yap Türk olarak gurur duyalım!””