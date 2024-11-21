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Sergen Yalçın'dan olay Talisca yorumu! "Ben olsam..."

Sergen Yalçın'dan olay Talisca yorumu! "Ben olsam..."

09:3021/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
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Teknik direktör Sergen Yalçın, bir süredir adı Fenerbahçe ile anılan Anderson Talisca ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte ayrıntılar...

Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu öne sürülen Anderson Talisca için konuştu. 

Kafa Sports'ta konuşan Sergen Yalçın, Anderson Talisca'nın transferinin faydalı olmayacağı yönünde iddiada bulundu. 

Anderson Talisca'nın maaşına dikkat çeken Sergen Yalçın, "Fenerbahçe, Talisca'ya o parayı vermeli mi? Ben olsam vermem. Biz Talisca'yı Beşiktaş'tan hatırlıyoruz. Şimdiki Talisca nasıl olur bilmiyorum. Yaşı çok yüksek değil ama 13 milyon Euro'luk bir kontrat çok yüksek. Dengeleri bozarsın. Büyük takımlar dahil Türkiye'de bu rakamları verebilecek takımlar olduğunu düşünmüyorum" dedi.

Fenerbahçe'nin önceliğinin Talisca olmadığını vurgulayan Sergen Yalçın, "Bir de Fenerbahçe, Anderson Talisca'yı aldığında Galatasaray'ın kaç puan gerisinde olacak? Fenerbahçe bir 3 puan daha kaybederse hiç gerek yok. Fenerbahçe'nin Talisca'dan başka ihtiyaçları var. Kenar oyuncusu yok, forvet oyuncusu yok. Forvet oyuncusu yok derken ligi domine edecek bir oyuncu yok" şeklinde konuştu.

Sergen Yalçın, Youssef En Nesyri için gelen teklife dair; "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon Euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon Euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler." yorumunu yaptı. 

#Sergen Yalçın
#Anderson Talisca
#Fenerbahçe

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