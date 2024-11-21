Sergen Yalçın'dan olay Talisca yorumu! "Ben olsam..."

Sergen Yalçın, Youssef En Nesyri için gelen teklife dair; "Eğer öyle bir istek varsa yanında birini daha paketleyip versinler. 32 milyon Euro falan veriyorlarsa kim olduğu fark etmez versinler birini. Bugün Türkiye'de hangi oyuncuya 32 milyon Euro veriliyorsa hemen paket yapıp yanına da bir oyuncu koyup versinler." yorumunu yaptı.