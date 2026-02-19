UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor bu akşam saat 23.00’de deplasmanda Shkendija ile karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Shkendija - Samsunspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’ya konuk olacak.
Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.
Kırmızı-beyazlı ekibi Shkendija maçına hazırlayan Fink, bu karşılaşmayla birlikte yeni takımındaki ilk resmi maçına çıkacak.
Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giyemeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci Irfan Can Egribayat, UEFA listesine eklendi.
Kırmızı-beyazlılarda Elayis Tavsan ve Yalcin Kayan statü gereği; Emre Kilinc, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.
Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
Üsküp’teki National Arena Todor Proeski’nde oynanacak karşılaşma saat 23.00’te başlayacak. Mücadeleyi Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek.