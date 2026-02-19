UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında temsilcimiz Samsunspor bu akşam saat 23.00’de deplasmanda Shkendija ile karşılaşacak. Maç TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Shkendija - Samsunspor maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /7 Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi KF Shkendija’ya konuk olacak.



2 /7 Teknik direktör Thomas Reis ile yolların ayrılmasının ardından Samsunspor, Alman teknik adam Thorsten Fink ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı.



3 /7 Kırmızı-beyazlı ekibi Shkendija maçına hazırlayan Fink, bu karşılaşmayla birlikte yeni takımındaki ilk resmi maçına çıkacak.



4 /7 Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giyemeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci Irfan Can Egribayat, UEFA listesine eklendi.



5 /7 Kırmızı-beyazlılarda Elayis Tavsan ve Yalcin Kayan statü gereği; Emre Kilinc, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa ise sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.



6 /7 Kırmızı-beyazlı ekip, 27 yıl sonra yeniden katıldığı Avrupa kupalarında bu sezon oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

