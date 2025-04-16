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Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

14:5216/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor deplasmanda Kayserispor’a konuk olacak. Kasımpaşa ile Sivasspor arasında oynanan son iki Süper Lig maçı golsüz sona ererken, bu rekabet tarihinde üst üste üç beraberliğe sahne olan bir seri yaşanmadı. Kasımpaşa'ya konuk olduğu son yedi Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, ilk yedi ziyaretinin dördünden puansız ayrılmıştı. Peki, Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar.

Sivasspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta?

Sivasspor - Kasımpaşa maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30’da başlayacak.


Net Global Sivasspor, Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.


Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dar alanda oyun ve yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.


Kasımpaşa ile Net Global Sivasspor, 19 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.


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