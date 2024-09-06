Sofyan Amrabat transferinin perde arkası ortaya çıktı: Bir hafta önce başka takıma imza atıyormuş

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın, sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamadan kısa süre önce başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenildi.
2 yıldır orta sahada 6 numara bölgesi için iyi bir oyuncu arayan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulmuştu.
Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmıştı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncunun transferinin perde arkası anlatıldı.
Haberlerde Atletico Madrid'in Amrabat'ı ikna ettiği fakat Fiorentina ile anlaşamadığı iddia edildi.
Diego Simeone'nin ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradığı fakat Atletico Madrid'in kiralık anlaşmasına satınalma opsiyonu eklemek istemediği ifade edildi.
Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' derken, Sofyan'ın da Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği kaydedildi.