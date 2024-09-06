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Spor

Sofyan Amrabat transferinin perde arkası ortaya çıktı: Bir hafta önce başka takıma imza atıyormuş

Haber Merkezi
14:56 - 6/09/2024 Cuma
Güncelleme: 15:12 - 6/09/2024 Cuma
Yeni Şafak

Fenerbahçe'nin Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna kattığı Sofyan Amrabat'ın, sarı lacivertlilerle sözleşme imzalamadan kısa süre önce başka bir takıma gitmek üzere olduğu öğrenildi.

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2 yıldır orta sahada 6 numara bölgesi için iyi bir oyuncu arayan Fenerbahçe, aradığı ismi İtalya'da bulmuştu.

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Sarı lacivertliler, Sofyan Amrabat'ı Fiorentina'dan satın alma opsiyonlu olarak kadrosuna katmıştı.


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İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 28 yaşındaki oyuncunun transferinin perde arkası anlatıldı.


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Haberlerde Atletico Madrid'in Amrabat'ı ikna ettiği fakat Fiorentina ile anlaşamadığı iddia edildi.


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Diego Simeone'nin ağustos ayının son haftasında Sofyan Amrabat'ı birkaç kez aradığı fakat Atletico Madrid'in kiralık anlaşmasına satınalma opsiyonu eklemek istemediği ifade edildi.


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Fiorentina sadece Fenerbahçe'nin teklifine 'evet' derken, Sofyan'ın da Jose Mourinho ile konuştuktan sonra Fenerbahçe'ye gelmeyi kabul ettiği kaydedildi.


#Fenerbahçe
#Sofyan Amrabat
#Atletico Madrid
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