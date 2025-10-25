Sözleşme krizinde mutlu son! Yıldız futbolcuyla devam kararı alındı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray'da, geleceği merak edilen yıldız isimle ilgili 'devam' kararı alındı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Galatasaray'da hafta içi mesaisinde ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1 galibiyet ise moralleri yükseltti.
Sarı kırmızılılarda bu maçın ardından dikkat çeken bir sözleşme detayı ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılacak.
Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Wolverhampton'dan gelen Gabonlu futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.
32 yaşındaki oyuncu, bu sezon maçların yüzde 60'ında oynarsa kontratı bir yıl uzayacak. Lemina yıllık 2.5 milyon Euro kazanıyor.