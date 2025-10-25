Sözleşme krizinde mutlu son! Yıldız futbolcuyla devam kararı alındı

Süper Lig'de ve Şampiyonlar Ligi'nde yoluna başarılı bir şekilde devam eden Galatasaray'da, geleceği merak edilen yıldız isimle ilgili 'devam' kararı alındı.

1 /6 Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk edecek. Sarı kırmızılılar geride kalan 9 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik elde etti.

2 /6 Galatasaray'da hafta içi mesaisinde ise Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Bodo/Glimt karşısında alınan 3-1 galibiyet ise moralleri yükseltti.

3 /6 Sarı kırmızılılarda bu maçın ardından dikkat çeken bir sözleşme detayı ortaya çıktı.

4 /6 Sabah'ta yer alan habere göre Galatasaray'ın yıldız orta sahası Mario Lemina'nın sözleşmesindeki opsiyon maddesi kullanılacak.

5 /6 Galatasaray'a geçen sezonun devre arasında Wolverhampton'dan gelen Gabonlu futbolcu, takımın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.