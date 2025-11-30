Spalletti'den Kenan Yıldız'a en büyük iltifat! "Bunu ona anlatabileceğimden daha iyi yapıyor."

Cagliari maçında duble yapan Kenan Yıldız'ın performansının ardından Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, milli yıldızımızın futbol zekasına hayranlığını dile getirdi.
Juventus, Serie A'nın 13. haftasında geriye düştüğü maçta Cagliari'yi milli futbolcu Kenan Yıldız'ın golleriyle 2-1 yendi.
Müsabakanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Luciano Spalletti, 20 yaşındaki futbolcudan övgüyle bahsetti.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Eskiden onu izler ve Kenan Yıldız hakkında söylenilenleri duyardım. Şimdi her şeyi görüyorum. Forvet arkası olarak içeride konumlandığı zamanlarda da topu iki yönlü oynayabiliyor.
Ne zaman içeride ne zaman dışarıda kalacağına o karar veriyor ve bunu ona anlatabileceğimden daha iyi yapıyor. Kenan Yıldız, kaliteli bir 10 numaranın özelliklerine sahip.
Maç kazandıran bir gol yeteneği var ve sistemimiz ona kaleye yaklaşma özgürlüğü tanıyor. Dar alanlarda katması gereken ekstra dokunuşları biliyor. O üst düzey bir oyuncu." ifadelerini kullandı.