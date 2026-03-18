UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşine az rastlanır bir senaryo gerçekleşti. Norveç ekibi Bodo'nun çeyrek final rüyası, uzatmalarda gelen gollerle kabusa döndü. Sporting'in 5 golle gelen zaferi Avrupa'da gündem oldu. Sporting Lizbon - Bodo Glimt maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting CP, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Bodo/Glimt'i konuk etti.
Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelenin gol perdesini 34. dakikada Inacio açtı.
Ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.
46. dakikada sarı kart gören Hjulmand, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.
61. dakikada sahneye çıkan Gonçalves, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.
Suarez, 78. dakikadan penaltıdan attı ve turu dengeye getirdi.
Karşılaşmanın normal süresi Sporting'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.
92. dakikada Araujo, farkı dörde yükseltti.
