UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşine az rastlanır bir senaryo gerçekleşti. Norveç ekibi Bodo'nun çeyrek final rüyası, uzatmalarda gelen gollerle kabusa döndü. Sporting'in 5 golle gelen zaferi Avrupa'da gündem oldu. Sporting Lizbon - Bodo Glimt maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

1 /9 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting CP, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Bodo/Glimt'i konuk etti.



2 /9 Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelenin gol perdesini 34. dakikada Inacio açtı.

3 /9 Ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

4 /9 46. dakikada sarı kart gören Hjulmand, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.



5 /9 61. dakikada sahneye çıkan Gonçalves, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.



6 /9 Suarez, 78. dakikadan penaltıdan attı ve turu dengeye getirdi.



7 /9 Karşılaşmanın normal süresi Sporting'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti.



8 /9 92. dakikada Araujo, farkı dörde yükseltti.

