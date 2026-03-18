Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Devler Ligi'ne hüzünlü veda: Olmaz denilen oldu, Sporting Lizbon evinde Bodo'yu saf dışı bıraktı

11:12 18/03/2026, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda eşine az rastlanır bir senaryo gerçekleşti. Norveç ekibi Bodo'nun çeyrek final rüyası, uzatmalarda gelen gollerle kabusa döndü. Sporting'in 5 golle gelen zaferi Avrupa'da gündem oldu. Sporting Lizbon - Bodo Glimt maç özetini izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

 UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Sporting CP, ilk maçta 3-0 mağlup olduğu Bodo/Glimt'i konuk etti.


Estadio Jose Alvalade'de oynanan mücadelenin gol perdesini 34. dakikada Inacio açtı.

Ev sahibi ekip, soyunma odasına 1-0 önde girdi.

46. dakikada sarı kart gören Hjulmand, bir sonraki maçta cezalı duruma düştü.


61. dakikada sahneye çıkan Gonçalves, farkı ikiye çıkaran golü kaydetti.


Suarez, 78. dakikadan penaltıdan attı ve turu dengeye getirdi. 


Karşılaşmanın normal süresi Sporting'in 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı ve maç uzatmalara gitti. 


92. dakikada Araujo, farkı dörde yükseltti. 


SPORTİNG LİZBON - BODO GLİMT MAÇ ÖZETİ

Sporting Lizbon - Bodo Glimt maç özetini izlemek için TIKLAYIN.

#Sporting Lizbon
#Şampiyonlar Ligi
#Bodo Glimt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
