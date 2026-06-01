'Süper Bilgisayar' hesapladı: İşte Türkiye'nin Dünya Kupası şansı

Opta'nın 'Süper Bilgisayar'ı, 2026 FIFA Dünya Kupası için yaptığı simülasyonda A Milli Takımımızın turnuvadaki olası performansına ilişkin tahminlerini paylaştı. 24 yıl sonra Dünya Kupası sahnesine çıkacak Türkiye'nin turnuvadaki konumu ve dev futbol ülkeleri arasındaki sıralaması dikkat çekti.
ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yapacağı 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde Opta'nın 'Süper Bilgisayar'ı turnuvaya ilişkin tahminlerini paylaştı.
Opta'nın simülasyonuna göre Türkiye'nin Dünya Kupası'nı kazanma ihtimali yüzde 0,9 olarak hesaplandı. Bu oranla ay-yıldızlı ekip, 48 takım arasında 21. sırada yer aldı.
A Milli Takımımızın çeyrek finale yükselme ihtimali yüzde 16,9, yarı finale çıkma şansı yüzde 7, finale kalma olasılığı ise yüzde 2,6 olarak gösterildi.
Opta'nın tahminlerine göre turnuvanın en büyük favorisi yüzde 16,1'lik şampiyonluk oranıyla İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 13 ile Fransa, yüzde 11,2 ile İngiltere ve yüzde 10,4 ile Arjantin takip etti.