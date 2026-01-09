Yeni Şafak
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçelileri kahreden haber! "Olimpiyat Rüzgarı" sadece onları vuracak

10:249/01/2026, Cuma
G: 9/01/2026, Cuma
Dev finale saatler kala İstanbul'u etkisi altına alan dondurucu soğuklar, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda hayatı zorlaştıracak. Meteoroloji verilerine göre lodosun esiş yönü, Kuzey Kale Arkası'nda yer alacak Fenerbahçe tribünlerini doğrudan hedef alıyor.

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe, cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.


Atatürk Olimpiyat Stadı'nda cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finali öncesi hava durumu endişe yaşatıyor.


İstanbul'da dün (perşembe) başlayan şiddetli fırtına ve yağmurun bugün (cuma) yerini dondurucu soğuklara bırakması bekleniyor.


Lodosun esinti yönüne göre Kuzey Kale Arkası yani Fenerbahçe tribünlerinin olduğu yer en çok soğuk ve rüzgardan etkilenecek. 

VALİLİK UYARDI


Valilik yaptığı açıklama ile vatandaşları buzlanma ve don olaylarına karşı uyardı.


Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre maç günü Başakşehir'de yağmurla birlikte en düşük 5 derecelik sıcaklık bekleniyor.


Galatasaray ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.


