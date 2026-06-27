Süper Lig devinde golcü operasyonu başlıyor: Yıldız isim Türkiye'ye geldi

Haberde, Vlahovic'in yıllık 10 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı.





Beşiktaş yönetiminin bu rakamları aşağı çekmek ve Sırp yıldızı projeye ikna edebilmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.