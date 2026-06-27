Süper Lig devinde golcü operasyonu başlıyor: Yıldız isim Türkiye'ye geldi

Beşiktaş'ın transfer listesinde ilk sırada yer alan yıldız isim, tatil için Türkiye'ye geldi. Siyah-beyazlı yönetimin Bodrum'da bulunan golcüyle yüz yüze görüşme yaparak transferi sonuçlandırmaya çalışacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Dusan Vlahovic'in Türkiye'ye geldiği aktarıldı.
Sırp golcünün tatil için Bodrum'u tercih ettiği belirtilirken, siyah-beyazlı yönetim de bu fırsatı değerlendirmeye hazırlanıyor.
Sözcü'nün haberine göre Beşiktaş yönetimi, yaklaşık 10 gün Bodrum'da kalacak olan Vlahovic için harekete geçti. Oyuncunun menajeriyle ilk temasları kuran siyah-beyazlıların, yıldız futbolcuyla yüz yüze görüşme gerçekleştireceği ifade edildi.
Başkan Serdal Adalı'nın da 26 yaşındaki golcüyle bir araya gelmesi bekleniyor.
Haberde, Vlahovic'in yıllık 10 milyon euro maaş ve 10 milyon euro imza parası talep ettiği aktarıldı.
Beşiktaş yönetiminin bu rakamları aşağı çekmek ve Sırp yıldızı projeye ikna edebilmek için yoğun mesai harcadığı belirtildi.
Transfer sürecinde teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da önemli rol üstleneceği öğrenildi.
İtalyan çalıştırıcının, eski öğrencisi olan Dusan Vlahovic ile telefon görüşmesi yaparak Beşiktaş projesini anlatacağı ve oyuncuyu siyah-beyazlı takıma gelmeye ikna etmeye çalışacağı kaydedildi.