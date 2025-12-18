Yeni Şafak
Süper Lig devinden Antoine Griezmann hamlesi: İlk görüşme yapıldı

13:4418/12/2025, Perşembe
Transfer kulislerini hareketlendiren dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Süper Lig devinin kapısının, Antoine Griezmann için çalındığı öğrenildi.

Süper Lig devlerinin transfer yarışı başladı. Bu sefer de Antoine Griezmann için önemli bir iddia gündeme geldi.

Süper Lig ekibine, golcü oyuncunun önerildiği kaydedildi.

Sabah’ın haberine göre Fransız yıldız Antoine Griezmann, Galatasaray’a önerildi.

Galatasaray yönetiminin bu öneriye nasıl yaklaşacağı henüz netlik kazanmadı.

Kulübün mali dengeleri, yabancı oyuncu planlaması ve takım ihtiyaçlarının bu süreçte belirleyici olacağı ifade ediliyor.

