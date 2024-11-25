Süper Lig maçına damga vurdu: 5 gole katkı verdi, tarihe geçti

Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Muhammed Cham, Adana Demirspor ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans sergiledi. Cham 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Yıldız isim, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta beş gole katkı sağlayan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu.