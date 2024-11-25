Süper Lig maçına damga vurdu: 5 gole katkı verdi, tarihe geçti

Trabzonspor, Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u 5-0 yendi. Bordo Mavililerde sezon başında kadroya katılan oyunculardan Muhammed Cham, Süper Lig tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.
Trabzonspor, Süper Lig'de 13. haftanın kapanış maçında Adana Demirspor'u 5-0 yendi. Bordo Mavililerde sezon başında kadroya katılan oyunculardan Muhammed Cham, Süper Lig tarihine geçen bir istatistiğe imza attı.
Sezon başında büyük umutlarla kadroya katılan Muhammed Cham, Adana Demirspor ile oynanan maçta dikkat çeken bir performans sergiledi. Cham 3 gol atarken 2 de asist yaptı. Yıldız isim, bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde bir maçta beş gole katkı sağlayan tek oyuncu unvanının da sahibi oldu.
Cham, 3 gol, 2 asistlik performansıyla Trabzonspor tarihine geçti. Kariyerinin ilk hat-trick'ini Adana Demirspor karşısında yapan Muhammed Cham, 2014-15 sezonundan bu yana bir Süper Lig maçında beş gole katkıda bulunan ilk Trabzonsporlu futbolcu oldu.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 5-0 kazanılan Adana Demirspor maçında yıldızlaşan Cham'ı tebrik etti ve oyuncusunu alkışladı.
Trabzonsporlu futbolcular, Cham'ı gösterdiği performansın ardından tebrik etti ve saha içerisinde minik bir kutlama gerçekleştirdi.
Trabzonspor, Süper Lig'de çıktığı 13. hafta maçında Adana Demirspor'u 5-0 yendi ve sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Mücadelenin adamı ise Muhammed Cham oldu. Karşılaşmanın bir diğer dikkat çeken ismi ise Banza idi. Golcü oyuncu bu karşılaşmada takımı adına iki gol kaydetti.
Muhammed Cham, sezon başında Clermont takımından 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Avusturya Milli Takımı'nın oyuncusu olan Cham, ülkesinin formasını 3 kez giydi. 24 yaşındaki 10 numara, Süper Lig'de şimdiye kadar 9 maç oynamış ancak skor katkısı sağlayamamıştı.